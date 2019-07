Inscrição para Simula Enem 2019 do Pré-Universitário finaliza nesta segunda-feira, 22

As provas são mais uma ferramenta de preparação dos alunos da Rede Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM

As inscrições para o simulado presencial, o Simula Enem 2019, do Programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe, continuam abertas até o dia 22 de julho. As provas são mais uma ferramenta de preparação dos alunos da Rede Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que em 2019 acontecerão em dois dias: 03 e 10 de novembro.

Preparadas pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, através do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, o público-alvo são os estudantes do Pré-Universitário e os do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual ou alunos em qualquer Etapa da Educação de Jovens e Adultos – EJAEM da rede pública estadual. Os alunos poderão se inscrever através do portal da Secretaria.

No primeiro dia de provas, os estudantes responderão às questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas. Também farão uma redação de acordo com os critérios exigidos no Enem. No segundo dia, farão provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os portões fecharão ao meio-dia, e as provas do simulado terão início às 12h30. Os locais de prova ainda serão confirmados pelo Dase.

“Esse já é o quarto simulado presencial, da forma que é o Enem. Ele acontecerá num dia de domingo, no mesmo horário e terá a mesma quantidade de questões do exame”, explica Fábio Leite, diretor do Dase.

Além de simular e preparar o aluno para uma prova extensa e cansativa, como é o Exame Nacional do Ensino Médio, o resultado do Simula Enem será disponibilizado por município, por escola e por Diretoria de Educação. O exame ainda informará as médias de cada área do conhecimento para que o aluno faça intervenções pedagógicas necessárias e se prepare melhor para o exame.

“A expectativa é de que a cada ano a gente aumente o número de estudantes da Rede inscritos. No ano passado foram mais de 10 mil inscritos, nos 75 municípios do estado, e este ano a gente espera que seja mais”, afirma Fábio Leite.

Fonte e foto assessoria