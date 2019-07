JOÃO DANIEL É INDICADO AO PRÊMIO À CATEGORIA “CLIMA SUSTENTABILIDADE”

22/07/19 - 12:59:40

Com um mandato que tem entre suas pautas o compromisso com a defesa do meio ambiente, o deputado federal João Daniel (PT) é um dos indicados à categoria “Clima e Sustentabilidade” do prêmio Congresso em Foco 2019. O parlamentar recebeu com muita satisfação a indicação, além de ser mais um estímulo para que sua atuação nessa área siga focada na luta contra os retrocessos que têm sido implementados neste governo.

Nesta edição, a sessão “Clima e Sustentabilidade” foi incluída na premiação para homenagear os parlamentares que têm se empenhado na defesa dos recursos naturais brasileiros, comprometidos com a defesa do meio ambiente. O Partido dos Trabalhadores foi a legenda com mais indicações ao prêmio, com 45 no total, entre deputados e senadores.

De acordo com o deputado João Daniel, nos últimos meses, o meio ambiente sofreu diversos ataques, com retrocessos em diversas políticas ambientais. O posicionamento do governo Bolsonaro ante a pauta ambiental tem gerado repercussão negativa não só no Brasil, mas também em nível internacional. Adoção de medidas que colocam em risco a Amazônia, liberação e quase 300 tipos de agrotóxicos nesses primeiros meses do ano (alguns deles banidos de países da Europa), mudança nas demarcações de terras indígenas, diminuição nas áreas de proteção e da fiscalização são alguns dos exemplos de como tem se dado a política ambiental do atual governo, tão criticados pelos que defendem o meio ambiente.

“A atuação do nosso mandato abrange a defesa do meio ambiente. Temos buscado ser, dia a dia, combativo nessa área, seja contra os agrotóxicos, contra os retrocessos na política de demarcação de terras indígenas e quilombolas, paralisação da reforma agrária e entrega da Amazônia aos interesses internacionais. Defendemos a importância de um modelo de agricultura sustentável, baseado na agroecologia, que não agrida o meio ambiente e ao mesmo tempo contribua para o desenvolvimento econômico local”, destacou João Daniel.

A seleção para a categoria “Clima e Sustentabilidade” do prêmio Congresso em Foco 2019 considera tanto os posicionamentos na legislatura atual como o histórico de atuação dos parlamentares. A escolha dos vencedores será feita com base em três critérios: voto popular, júri especializado e jornalistas que atuam na cobertura do Congresso Nacional. A votação online ficará aberta ao público entre os dias 1º e 31 de agosto. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro, em Brasília (DF). A iniciativa tem o apoio do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), organização sem fins lucrativos que agrega ativistas, técnicos, empresários e executivos dos setores privado e público que trabalham em prol da agenda socioambiental.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria