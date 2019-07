MACHADO SE REÚNE COM VEREADOR PARA TRATAR DA ELEIÇÃO EM ARAUÁ

22/07/19 - 17:07:22

O ex-deputado federal e atual Presidente Estadual do Partido DEMOCRATAS em Sergipe, José Carlos Machado, recebeu na tarde desta segunda-feira (22) no Diretório Estadual do DEM, o Vereador e também Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de Arauá/SE, Wagner Silva.

Machado e Wagner tiveram uma reunião para tratar de alguns assuntos, dentre eles, sobre a eleição de 2020 no Município de Arauá.