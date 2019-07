ROTA DO SERTÃO: MICRO-ÔNIBUS COM JOGADORES CAPOTA NA ROTA DO SERTÃO

22/07/19 - 11:38:04

Um micro-ônibus que transportava jogadores capotou na tarde deste domingo (21), na rodovia SE-175, na entrada da cidade de Ribeirópolis sentido Nossa Senhora Aparecida. O ônibus seguia com destino ao município de Frei Paulo, cerca de 20 km do local onde ocorreu o capotamento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, esteve no local e atendeu as vitimas.

Apesar do susto, houve apenas ferimentos leves. Entre os feridos, uma pessoa foi levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) com uma fratura na região da bacia. Outras cinco foram socorridas e encaminhadas para os hospitais de Lagarto e Itabaiana, com leões na clavícula e no braço.