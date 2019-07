OITAVA MORTE POR DENGUE FOI CONFIRMADA NO ESTADO DE SERGIPE NESTA SEGUNDA

22/07/19 - 16:46:22

Foi confirmado na tarde desta segunda-feira (22) mais uma morte por dengue no estado de Sergipe.

Segundo informações passadas pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Mércia Feitosa, os exames comprovaram que a morte de uma mulher, de 32 anos, moradora do Bairro Industrial em Aracaju, foi em virtude da doença. Ainda segundo ela, foram confirmados mais de 1.600 casos de dengue no estado.

Agora já são sete pessoas mortas por dengue no estado.