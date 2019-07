PL que institui o Dia Estadual da Vaquejada é aprovado na Alese

22/07/19 - 17:00:42

Com o objetivo de preservar as tradições, a cultura popular em Sergipe, a deputada estadual Janier Mota (PR), apresentou projeto de lei ordinária nº 53/2019 instituindo no calendário oficial do Estado o Dia Estadual da Vaquejada, Vaqueiro, Pega de Boi no mato e Cavalgada, a ser comemorado no dia 25 de outubro. O PL foi aprovado pelo parlamento na primeira votação da 19ª legislatura, realizada no dia 25 de março.

Janier Mota considera as atividades da proposta como manifestação cultural desportiva e tipicamente brasileira, passada de geração a geração há anos.

“As tradições e a cultura popular sergipana serão preservadas, e a geração de emprego, que já ocorre, se dará de forma ainda mais massiva”, ressaltou Janier

Por Luciana Botto- Rede Alese

Foto: Jadilson Simões