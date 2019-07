PM APREENDE MAIS DE 200 PAPELOTES DE MACONHA E DINHEIRO NO SANTA MARIA

22/07/19 - 05:01:24

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, apreenderam na tarde deste domingo (21) 200 trouxas de maconha prontas para comercialização e dinheiro no Santa Maria.

Durante patrulhamento na região, os policiais do Tático visualizaram um indivíduo em moto conversando com uma mulher em um residência. Durante a aproximação, o indivíduo tentou se evadir e a mulher rapidamente adentrou a casa.

Os policiais decidiram perseguir o indivíduo e, ao alcança-lo, realizaram a abordagem. Contudo, nada foi encontrado.

Ao retorno para residência, verificou -se que a mesma estava com as portas abertas e vazia. Podendo visualizar ainda do exterior uma sacola que continha 20 papelotes de maconha. Diante do flagrante foi realizado a revista no restante da residência e foi encontrado mais 180 papelotes, 400 gramas de maconha a granel e dinheiro.

Diante das circunstâncias, todo o material foi levado para delegacia para realizar os procedimentos legais.