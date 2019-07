Policiais do Pelotão Ambiental apreendem aves silvestres em Aracaju

22/07/19 - 17:00:45

Durante a ação duas pessoas foram presas e diversos animais silvestres foram apreendidos em Aracaju e na região metropolitana

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb), prendeu nesse final de semana, dias 20 e 21, duas pessoas e apreendeu diversos animais silvestres em Aracaju e região metropolitana.

No dia 20, em fiscalização de rotina no local conhecido como feira das trocas, no bairro Lamarão, zona Norte de Aracaju, a guarnição flagrou um homem de 43 anos, em posse de uma ave da espécie Azulão. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o pássaro não possuía anilha, como manda a legislação ambiental.

No domingo, 21, a PM foi acionada pelo Ciosp para verificar a denúncia de que no Povoado Salinas, na cidade de Laranjeiras, dezenas de pessoas se reuniam em um sítio para exposição de pássaros. No local, a guarnição flagrou dezenas de pessoas e veículos que, ao perceber a presença da guarnição, abandonaram os animais e se evadiram em um matagal. Um homem foi detido e afirmou que, no sítio, estava acontecendo um torneio de canto da espécie Papa-capim. No total, 20 animais foram apreendidos nesta ação.

Em ambos os casos, os infratores assinaram termos circunstanciados no local e vão responder por crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605 ( Lei de Crimes Ambientais).

Fonte:PM