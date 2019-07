Prefeitura abre inscrições para o 7º Salão de Fotografia de Aracaju

Para fomentar a fotografia nos níveis amador e profissional, e contribuir para a identificação de novos talentos nesta arte, a Prefeitura de Aracaju realizará, entre setembro e outubro deste ano, na Galeria de Arte Álvaro Santos, a sétima edição do Salão de Fotografia de Aracaju.

O edital de seleção de fotografias a serem expostas no Salão foi lançado nesta sexta-feira, 19, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Disponibilizado no Mapa Cultural de Aracaju , o formulário de inscrição online deve ser preenchido e enviado até o dia 16 de agosto.

A inscrição é gratuita, individual e as fotografias devem ser enviadas no momento da inscrição, como arquivo anexo. As obras selecionadas deverão ser entregues em formato 60x40cm e emolduradas, conforme edital, em até cinco dias antes da abertura do Salão. As vencedoras serão incorporadas ao acervo da Galeria de Arte Álvaro Santos, equipamento cultural do município localizado na Praça Olímpio Campos, no Centro.

Podem participar da seleção residentes e domiciliados em Sergipe, maiores de 18 anos. Os interessados em participar do concurso que tenham idade inferior a 18 anos, devem ter autorização dos pais ou responsáveis legais. Cada concorrente pode submeter à seleção até duas fotografias.

O edital destaca os requisitos que serão avaliados pela comissão julgadora, incluindo a criatividade e a técnica aplicada, e só serão expostas as fotografias escolhidas pelos jurados. Além disso, todos os fotógrafos selecionados receberão um certificado emitido pela Galeria de Artes Álvaro Santos, por meio da Funcaju, e serão agraciados com prêmios em dinheiro os três primeiros colocados: R$ 5 mil para o 1º lugar; R$ 3 mil para o 2º lugar; e R$ 2 mil para o 3º lugar.

Para outras informações, entrar em contato com a Galeria de Arte Álvaro Santos por meio do telefone 3211-3695.