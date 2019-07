Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio serão temas de ciclo de debates

22/07/19 - 11:22:39

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Programa Trabalho Seguro e Escola Judicial do TRT da 20ª Região (EJUD20) promovem o III Ciclo de Debates que traz como tema “Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio no Trabalho”. O evento é alusivo ao Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, 27/07.

O ciclo de debates acontecerá no dia 26/07, no auditório do TRT20, às 9h, será gratuito e aberto ao público. As inscrições poderão ser realizadas através do e-mail [email protected] ou no local do evento. Os participantes terão direito a certificado digital com carga horária de 3 horas.

A abertura do III ciclo de debates será feita pela Desembargadora presidente do TRT20, Vilma Leite Machado Amorim, que abordará a temática “Prevenção de Acidente de Trabalho”.

Em seguida, o presidente da comissão de Direitos Sociais da OAB/SE, Clodoaldo Andrade Júnior, apresentará o painel sobre “Assédio Moral: Casos Recorrentes e Coletânea Temática de Jurisprudência”.

O evento contará ainda com as palestras da doutora e mestre em psicologia, especialista em educação sexual, Claudiene Santos, cujo tema será “Assédio Moral no Trabalho e Discriminação de Gênero: Faces de mesma moeda?”, e do procurador do MPT/SE, Ricardo José das Mercês Carneiro, com a temática “Assédio Institucional”.

O III Ciclo de Debates tem o apoio da OAB/SE, AMATRA XX, ASSAT, MPT/SE, AGU, MTE, Previdência Social e SESI, entidades integrantes do Grupo de Trabalho Interinstitucional da 20ª Região (Getrin20).

Da assessoria