Primeira Caminhada da SR em parceria com o APCEF/SE Run Club

22/07/19 - 11:09:53

No raiar do sol do último sábado, dia 20 de julho, o Parque da Sementeira assistiu ao sucesso da 1ª Caminhada da SR Sergipe, uma parceria com o Clube de Corrida da Associação do Pessoal da Caixa (APCEF/SE), o APCEF/SE Run Club. A atividade faz parte do Desafio Fique Bem, um programa de incentivo à prática esportiva e aos cuidados com a saúde dos bancários e extensivo aos demais beneficiários do Saúde Caixa.

Mais de 50 bancários, entre eles, muitos gestores e o superintendente da Caixa em Sergipe, Diego Carraro, reuniram-se numa manhã em contato com a natureza, para praticar esporte, caminhada, ginástica funcional, contando com o apoio e a estrutura do APCEF/SE Run Club.

Atleta da APCEF/SE que trabalha na Superintendência, Bárbara Cecília, o próprio Superintendente Diego Carraro e a Diretora Administrativa Financeira da APCEF/SE, Sara Moema foram os idealizadores da parceria entre a SR e a APCEF/SE. “O pessoal venceu o friozinho de manhã e compareceu. A parceria foi um sucesso, tivemos uma manhã muito agradável. Praticar esporte em grupo e ao ar livre é ótimo porque o estímulo de um colega puxa o outro e daí temos uma reação em cadeia em favor da pratica de esporte que só faz bem”.

O Coordenador de Esportes da APCEF/SE, Roslan Freitas, divulgou as atividades do APCEF/SE Run Club de segunda a quinta, às 19h, na Praia 13 de Julho, e nas manhãs de sábado de forma itinerante. “Foi muito proveitosa esta manhã de prática de esporte aqui no Parque da Sementeira na qual os empregados da Caixa conheceram o nosso Clube de Corrida. Como a prática de esporte precisa ser contínua para gerar benefícios à saúde, ela não pode acontecer em um único dia. Então estão todos convidados a ingressar no APCEF/SE Run Club e adotar um novo estilo de vida mais saudável com prática de esporte todos os dias”, convidou.

Mais Saúde para os Bancários – Os bancários estão entre os trabalhadores que mais adoecem. Antes a maior causa de afastamentos eram lesões por esforço repetitivo, no entanto a informação apresentada pelo Comando Nacional dos Bancários é que, desde 2013, os transtornos mentais e comportamentais ultrapassaram as LER/Dort e se mantiveram como as enfermidades de maior incidência devido à exposição ao estresse, cobranças abusivas de metas, muita competição, sobrecarga. De forma preventiva, a prática de exercício promove o bem-estar, saúde física e mental.

Por Iracema Corso