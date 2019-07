PROBLEMA EM ADUTORA COMPROMETE ABASTECIMENTO DE QUATRO MUNICÍPIOS

22/07/19 - 06:00:53

Um problema na adutora do Semiárido prejudica o abastecimento de água em quatro municípios sergipanos neste domingo (21).

As informações passadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), são de que os município afetados são Poço Redondo, Monte Alegre e parte da Zona Rural de Porto da Folha – incluindo os povoados Lagoa do Rancho, Linda França, Lagoa Redonda e Lagoa da Volta.

As cisternas São Clemente, São José, Algodoeiro, Mandacaru, Aningas, Gaspar, Pau do Caixão, Lagoa Bonita, Assentamento Nossa Senhora da Boa Hora, Alecrim, Lagoa do Carneiro, Campo Dnoc e Santa Rita, em Nossa Senhora da Glória, também tiveram o fornecimento comprometido.

A Deso informa ainda que o período para que o abastecimento de água seja normalizado pode durar até 30 horas. Nos municípios de Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória é possível que a regularização ocorra antes, devido estarem localizados nas regiões que ficam próximas à adutora.

A previsão é de que todos os municípios afetados sejam abastecidos normalmente até está terça-feira (23).