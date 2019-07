SAI O MANDADO DE PRISÃO CONTRA VITOR ARAGÃO, ACUSADO DE MATAR A ESPOSA

22/07/19 - 09:52:35

A justiça voltou a decretar na manhã desta segunda-feira (22) a prisão de Vitor Aragão, acusado de matar sua esposa, Ana Paula de Jesus Santos, 26 anos, com golpes de marreta, no conjunto D. Pedro em Aracaju. Na última sexta-feira (19), o Ministério Público voltou a pedir a prisão preventiva de Vitor Aragão.

O juiz da 8ª Vara Criminal de Aracaju recebeu a denúncia do Ministério Público de Sergipe e determinou a prisão preventiva de Vítor Aragão da Silva. Victor é acusado de matar, em maio deste ano, no Bairro José Conrado de Araújo, na Zona Norte de Aracaju, a golpes de marreta, Ana Paula de Jesus Santos, 26 anos, sua esposa. Com isso, o MP reverte a decisão que teria posto o acusado em liberdade.

“Denunciamos o Victor com quatro qualificadoras, por meio cruel, motivo torpe, e recurso que impossibilitou totalmente a defesa da vítima por ela estar dormindo. Crime contra a mulher. Além disso, ele também foi denunciado pelo crime do art. 340 do Codigo penal: comunicação falsa de Crime”, explicou a promotora titular do caso, Cláudia Daniela.

Na denúncia estão incllusas 18 pessoas que deverão prestar depoimento em juízo, incluindo parentes da vítima, do acusado e profissionais da saúde e da segurança pública que atenderam a ocorrência.

De acordo com a promotora, o MP pediu a prisão preventiva do acusado por se tratar de crime hediondo. “”Nosso papel é fundamental nesse processo, o MP é o autor da ação criminal. O Ministério Público fala pela Ana Paula e por tantas mulheres que são agredidas sexualmente, de forma psicológica, física. Esse crime demonstra a repugnância que a sociedade tem com uma das formas mais violentas contra os Direitos Humanos”, pontuou Cláudia Daniela.

Matéria atualizada para acréscimo de informações