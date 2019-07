Setur e Cehop assinam termo de cooperação técnica para reforma da Casa Sílvio Romero

22/07/19 - 16:07:48

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Companhia Estadual de Habilitação e Obras Públicas (CEHOP) assinam Termo de Cooperação Técnica para execução da licitação dos projetos executivos de restauração e reforma da Casa de Cultura Sílvio Romero, localizada no município de Lagarto (SE).

O prédio receberá uma reforma completa em toda sua estrutura, sendo nesta primeira fase, a realização dos projetos executivos de restauração, estrutural, elétrico, iluminação cênica, cabeamento estruturado, circuito interno de monitoramento por câmeras, drenagem, esgoto, climatização, incêndio resíduos sólidos e descarga atmosférica. O valor total desta etapa será de R$38.141,35.

O ministério do Turismo atribuiu uma verba de aproximadamente R$ 590 mil para a realização da reforma do prédio, sendo pouco mais de 38 mil reais destinados aos projetos. Para o gestor da Setur, Manelito Franco Neto, o andamento para a diligência do projeto é de suma relevância para o turismo sergipano. “Este projeto vai dar uma guinada no turismo cultural na cidade de Lagarto. Está casa é um berço da cultura sergipana que conta a história deste ilustre sergipano, que com a reforma, dará uma vida nova na nossa cultura”.

Casa Sílvio Romero

Sílvio Romero, nascido em Lagarto, foi um jornalista, folclorista, professor e historiador da literatura brasileira. A casa de cultura que leva o mesmo nome, fica localizada na antiga Rua Estância, no centro de Lagarto, próximo a igreja Matriz. O imóvel pertencia à família de Sílvio Romero, após sua morte, a casa transformou-se em um memorial da cultura lagartense e resgata a história do folclorista, além de promover o turismo na região.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso