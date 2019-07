Vereador cobra da Prefeitura o envio do Plano Diretor à Câmara de Aracaju

22/07/19 - 11:04:11

Diante das chuvas que caíram em Aracaju nas últimas semanas, dos alagamentos e transtornos causados por conta da falta de um planejamento da cidade, o vereador Elber Batalha (PSB) cobrou do poder público ações reais que minimizem os danos.

De acordo com o parlamentar, o poder público é bastante ausente quando se fala de prevenção desses danos causados pelas chuvas em Aracaju.

“É claro que a chuva não é culpa de ninguém, é um fator da natureza. Porém, ela sempre ocorre num mesmo período e todos os anos vemos os estragos que ficam na cidade depois de um temporal. Cabe ao poder público criar medidas preventivas para que as consequencias dessas chuvas diminuam”, avaliou.

Elber acrescentou também que urge a necessidade para que a Prefeitura de Aracaju envie o Plano Diretor para ser aprovado pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA). “Vimos agora como a falta de um Plano Diretor ocasiona transtorno em uma cidade com o exemplo recente do bairro Jabotiana. A ocupação desordenada de prédios e casas fiz com aquela comunidade sofresse muito mais com as consequencias das chuvas. O Plano Diretor está parado há 19 anos. Um absurdo isso! Aracaju precisa de um Plano moderno, sustentável e que organize o crescimento da nossa capital”, cobrou o vereador.

Por Luciana Gonçalves

Foto César de Oliveira