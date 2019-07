Washington recepciona sergipanos em evento de motociclismo na capital federal

Como bom cidadão aracajuano, o secretário nacional de Esporte, Washington “Coração Valente”, recepcionou em Brasília um grupo de sergipanos que participa do Capital Moto Week, maior evento de motociclismo da America Latina. Desde quinta-feira passada, 18, a capital federal reúne motociclistas de várias partes do mundo, como Venezuela, Portugal, Uruguai, Argentina e Chile. Os brasileiros são maioria, 22 deles são de Sergipe.

A turma de sergipanos viajou de moto até Brasilia, num total de 1.670 km percorridos. “Viemos de Aracaju em 12 motocicletas. São 10 casais e mais dois amigos que vieram sozinho, uma aventura muito bacana”, disse Marcos Andrade, um dos motociclistas.

A recepção do secretário Washington em Brasília serviu para dar boas vindas à capital do Brasil. “Dessa vez, o anfitrião fui eu. Passo a semana inteira na Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. No fim de semana volto pra Aracaju, onde resido há dois anos, hoje foi dia de rever alguns amigos e apoiar esse grupo que veio de uma terra tão querida”, falou.

Durante o encontro com sergipanos, o secretário nacional de Esporte do governo federal recebeu o convite para participar do Moto Fest, o maior evento de motociclismo de Sergipe. O Moto Fest acontece tradicionalmente no feriado de 15 de novembro e conta com a presença de motociclistas de todas as regiões do Brasil.

