WORKSHOP FOCARÁ EM ESTRATÉGIAS DIGITAIS PARA AS ELEIÇÕES DE 2020

22/07/19 - 07:58:45

É fato que a Internet deixou de ser uma estratégia complementar das campanhas eleitorais para ser a campanha. As eleições 2018 reforçaram a importância das redes sociais para os candidatos. Nomes até então desconhecidos alcançaram cargos e posições de prestígio. Esse fenômeno ocasionou a maior renovação no Congresso, com a chegada de deputados e senadores “midiáticos”.

Segundo o jornalista e publicitário Cícero Mendes, que atua em estratégias digitais eleitorais, o político que não estiver conectado a essa nova realidade, está arriscado a “sumir” da cabeça do eleitor. “Hoje, o eleitor está muito mais conectado e presente nas redes, não somente recebendo informação, mas produzindo conteúdos e questionando os políticos por suas posições”, afirma o jornalista.

Com o objetivo de abordar as novas ferramentas das mídias digitais nas campanhas políticas, Cícero Mendes estará promovendo o Workshop Projeto Eleições 2020, no próximo dia 3 de agosto, em Aracaju.

“Iremos apresentar as ferramentas do A.P.E. do MKT Digital Eleitoral: Antecipação, Planejamento e Estratégias. Dentro das estratégias, a produção de conteúdos relevantes; como gerar engajamento nas suas redes; dicas e a importância do relacionamento com os internautas e a criação da militância digital”, explica.

De acordo com ele, a grande pergunta dos candidatos é: como posso ser eleito em 2020? Existe uma fórmula? “Lógico que a política não é ciência exata, mas é possível seguir uma fórmula de sucesso que será um passo decisivo para alcançar o êxito eleitoral. E isso passa pela construção da sua reputação”, afirma.

O Workshop é voltado a vereadores, prefeitos, pré-candidatos, profissionais de comunicação e marketing, assessores e lideranças políticas. Informações e inscrições podem ser feitas através do site ciceromendes.com.br ou pelo telefone 99903-5551.

Fonte e foto assessoria