Alunos de Umbaúba desenvolvem sabão ecológico a partir do reaproveitamento da laranja

Projeto que reaproveita a laranja para produção de sabão ecológico ficou em primeiro lugar em feiras estaduais e foi convidado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) para participar da Mostra Nacional das Feiras de Ciência

A professora de Química, Darcylaine Martins, e o aluno da 3ª série do Ensino Médio, Jian Nascimento dos Santos, ambos do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, localizado em Umbaúba, embarcaram nesta segunda-feira, 22, no aeroporto de Aracaju para o Mato Grosso do Sul, com o objetivo de participarem da Mostra Nacional das Feiras de Ciência. O projeto “Laranjas: Produzir, Espremer e Saponificar” foi classificado para representar Sergipe e consiste em aproveitar o que sobra da produção da laranja produzida na região em sabão ecológico, diminuindo o acúmulo de lixo e dando um fim sustentável para o excesso da produção.

O convite partiu do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) ao analisarem que o projeto da escola estadual sergipana é sustentável no ponto de vista de viabilidade cientifica, além de ter sido classificado em 1º lugar na Feira de Ciências, Artes e Tecnologia da UFS (Cienart); 1º lugar no Prêmio Destaque PIBICjr e o 3º lugar na etapa estadual do Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação.

Participam do projeto dez alunos orientados pelas professoras de Química, Darcylaine Martins, e de História, Andréa Oliveira. O projeto iniciou há três anos, ao perceberem que os alunos eram filhos de agricultores de laranja na região e não conheciam o ciclo de produção e maturação da fruta. “Primeiramente, elaboramos uma aula diferente para que os alunos do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho conhecessem de perto toda a cadeia produtiva da laranja do seu município, começando pelos viveiros de mudas de laranjas até as fábricas de suco de laranja. Os alunos ficaram tão empolgados, que foram além do esperado. Eles observaram que algumas laranjas eram descartadas e desperdiçadas durante o processo e resolveram dar um destino sustentável para essas laranjas. Os alunos, orientados pela professora de Química, transformaram as laranjas em sabão ecológico, diminuindo o acúmulo de lixo”, explica Darcylaine Martins.

Ela e o aluno Jian Nascimento dos Santos participam da Mostra Nacional de Feiras de Ciências no Mato Grosso do Sul, que acontece durante a 71ª Reunião da SBPC, onde, também, será realizada a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec/MS). Ambos os eventos fazem parte da programação da SBPC Jovem e acontecem no ginásio Moreninho, entre às 8h e 11h30, com abertura programada para esta terça-feira, 23.

A Mostra Nacional das Feiras de Ciências é a primeira vez que acontece neste formato e tem o objetivo de reunir os projetos finalistas de grandes feiras nacionais de ciências e de oportunizar aos jovens cientistas autores desses projetos a ampla participação nas atividades científicas da Reunião Anual da SBPC.

São esperados mais de 120 alunos e 40 professores de vários estados brasileiros, representando os 33 projetos finalistas e premiados. A Mostra não terá caráter competitivo, mas expositivo, para que os participantes da SBPC 2019 conheçam as pesquisas realizadas no âmbito do ensino fundamental, médio e técnico. Os critérios de seleção foram normatizados pelo Fórum Nacional das Feiras de Ciências.

Eles, também, participam como observadores da programação da Fetec/MS, que conta nesta edição com 202 projetos. As apresentações acontecem durante toda a semana. Nos dias 24 a 26 de julho, um grupo com mais de 300 avaliadores julgará os trabalhos da Fetec/MS, escolhendo os melhores projetos que serão premiados em cerimônia marcada para o dia 26, às 16h30, no Teatro Glauce Rocha. A cerimônia contará com a participação do ministro do MCTIC, Marcos Pontes.

