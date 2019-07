Cover de Raul Seixas, Ayrton Ramos, comanda o Rock in RioMar

23/07/19 - 12:55:45

A apresentação gratuita acontece nesta quarta-feira, dia 24, às 19 horas, no RioMar Aracaju

Em agosto deste ano, completa 30 anos que o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical Raul Seixas “despertou do sonho da vida”, frase com a qual ele definia à morte. Raul ganhou notoriedade no cenário musical brasileiro com suas composições irreverentes, criando um estilo musical próprio classificado pela crítica como rock/baião. O cantor e compositor morreu aos 44 anos vítima de uma pancreatite crônica, e deixou um legado de 21 discos atemporais, que continuam sendo vendidos, tornando Rauzito um símbolo do rock no país e um dos artistas mais cultuados e queridos por várias gerações de fãs. O vigor musical de Raul Seixas continua a ser considerado importante até hoje em dia.

E para matar um pouco as saudades do cantor e de suas músicas, nesta quarta-feira (24), o RioMar Aracaju recebe Ayrton Ramos, cover oficial de Raul Seixas, que vem diretamente da Cidade Maravilhosa para embalar o palco do Rock in RioMar. O show acontece às 19 horas, na Praça de Alimentação Mar. Com acesso gratuito, o público só precisa chegar para curtir mais essa grande apresentação do evento.

Na quinta, tem Bon Jovi Cover

Na quinta-feira (25), a banda Bon Jovi Cover comanda o palco da Praça de Alimentação Rio, às 19 horas. No repertório, os hits do grupo americano que ainda hoje levantam o público em qualquer parte do mundo.

Muitas pessoas ainda têm dúvidas se Bon Jovi é uma banda ou um cantor. Na verdade, as duas coisas. A Bon Jovi nasceu do nome do cantor, Jon Bon Jovi, que também é dono da banda. Formada em 1983, até hoje, é sinônimo de sucesso por onde passa. Com o tempo, veio a se tornar uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock, em turnês pelo mundo, trilhas sonoras para seriados e aparições em programas de TV. Em 2011, foi eleita pela Rolling Stone como a segunda banda de rock mais cara do planeta, perdendo o topo para o U2. Nos cinco continentes, o grupo já vendeu mais de 130 milhões de cópias de seus trabalhos.

Quem curte o gênero musical, prepare-se, pois nesta semana, o rock vai agitar o RioMar, bebê!

Serviço.

O quê. Rock in RioMar

Quando. Dia 24 – Raul Seixas Cover, na Praça de Alimentação Mar, às 19h

Dia 25 – Bon Jovi Cover, na Praça e Alimentação Rio, 19 h

Onde. RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa do Meio

Valor. Acesso gratuito

Classificação etária. Livre

Fonte RioMar Shopping