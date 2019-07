Creci Sergipe participa de seminário jurídico com foco no mercado imobiliário

23/07/19 - 13:53:13

O presidente Sérgio Sobral foi um dos convidados da mesa de debates

Nesta última semana, nos dias 18 e 19 de julho, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE), Sérgio Sobral, participou do Seminário Jurídico “Fazendo Direito no Mercado Imobiliário”, em Maceió. O evento foi uma realização da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas (Ademi-AL), em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas (Sinduscon/AL) e apoio do Creci-AL e da OAB/AL.

A programação foi destinada aos corretores, engenheiros, advogados e administradores, bem como aos profissionais com atuação nas áreas administrativa, jurídica, comercial e de engenharia. Profissionais competentes do direito imobiliário ministraram palestras, abordando temáticas comuns no mercado, como vícios construtivos, prazos de garantia, nova lei de distratos, licenciamento ambiental e alienação fiduciária, entre outros.

“Foi uma oportunidade excelente para quem tinha interesse em conhecer melhor as leis que regem o mercado imobiliário. E neste seminário, debatemos sobre temas diversos, todos de grande importância para entendermos melhor sobre como atuar melhor e com o máximo de transparência. Como sabemos, a transparência deve ser uma aliada das atividades desenvolvidas em nosso segmento. Foi um evento muito produtivo”, avaliou Sérgio Sobral, que participou de uma mesa de debates expondo seus pontos de vista e analisando algumas situações específicas.

Fonte e foto assessoria