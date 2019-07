Democracia ameaçada

É assustador o clima de beligerância instalado no Brasil pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Dia sim outro também o dito-cujo arranja encrencas graúdas com os mais variados setores da sociedade. E quem discorda de suas anacrônicas posições é logo taxado de comunista, inimigo da Pátria. Nem os militares de alta patente escapam da verborragia do capitão de pijama. Sem projetos para o Brasil e incapaz de dialogar com os opostos, o presidente estimula a divisão entre os brasileiros, tenta desmoralizar o Congresso e bagunça o governo, numa desarrumação jamais vista. O homem não se dobra nem para as sucessivas pesquisas, escancarando a sua impopularidade, atestando que o seu tresloucado comportamento está empurrando o país para o precipício. Estamos, portanto, assistindo uma ameaça velada à democracia, conquistada à duras penas. Decididamente, estamos no mato sem cachorro. Misericórdia!

Voz da razão

Em tempos tão difíceis, o sergipano Carlos Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, recorre à voz da razão para desanuviar o clima: “Atestado de saúde cívica é nunca se esquecer de que todas as quatro pessoas federadas do Brasil estão proibidas de ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si’ (inciso III do art. 19 da Constituição)”. É vero!

Vítima de fake news

O conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Pinna de Assis, diz ter sido vítima de fake news. Ele afirma, hoje, no Jornal da Cidade, que “jamais foi julgado e condenado em qualquer tipo de ação, muito menos no cargo que ocupa”. Na edição do último domingo, o Jornal do Dia publicou uma ampla reportagem – repercutida aqui na coluna – informando que Pinna foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça por ter invadido terras da União, numa praia de Estância. O conselheiro promete ir à Justiça para restabelecer a verdade e punir os autores da fake news. Faz bem!

Petição de miséria

A grave crise econômica de Sergipe foi discutida pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Segundo o parlamentar, diante de problemas tão urgentes, não é certo “pensar em política partidária, enquanto o povo sofre”. Os dois discutiram sobre as emendas de bancada, que devem ser usadas em obras estruturantes, como a recuperação das esburacadas rodovias estaduais. Ah, bom!

Disputa prêmio

E o deputado federal João Daniel (PT) é candidato ao prêmio Congresso em Foco 2019, na categoria “Clima e Sustentabilidade”. Esta premiação visa homenagear os parlamentares defensores dos recursos naturais e comprometidos com a defesa do meio ambiente. A votação online para escolher quem será premiado ficará aberta de 1º e 31 de agosto próximo, devendo o resultado ser conhecido no dia 19 de setembro. Então, tá!

Sangue novo

Tem gente nova pensando em disputar a Prefeitura de Carira. Presidente do Pros no município, Júnior de Leonídia quer desbancar os tradicionais grupos políticos comandados pelo prefeito Arodoaldo Chagas, o “Negão” (PSC), ex-prefeito Bosco Machado (PSD). Entre as propostas de Júnior para a campanha, se destacam investimentos na agricultura e captação de indústrias visando gerar empregos e renda. Vixe!

Não procede

E a Prefeitura de Aracaju nega que tenha investido em educação menos do que os 25% previstos constitucionalmente. Relatório do Tribunal de Contas de Sergipe mostra que, em 2018, a municipalidade aplicou na área 25,45%, equivalentes a mais do que R$ 305,4 milhões. Consciente que vem fazendo direitinho o dever de casa, a secretária da Educação, Cecília Leite, lamentou a divulgação de fake news com o objetivo claro de desgastar a administração da capital. Cruzes!

Abaixo o preconceito

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) condenou a forma preconceituosa como o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tratou os nordestinos, chamando-os de “paraíba”. A petista entende que “são tempos sombrios, de ódio, preconceitos, desrespeito às instituições, ao pacto federativo e ao povo. Mas também é tempo de união e de resistência”. Segundo Eliane, “o Nordeste, sua classe política, sua gente sofrida e trabalhadora não baixarão a cabeça”. Disso Bolsonaro pode ter certeza!

Unidade ameaçada

Em 2020, o PT e o PCdoB só permanecerão unidos se o prefeito Edvaldo Nogueira abrir mão da reeleição em favor de uma candidatura petista. Quem pensa assim é o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB). Após ouvir uma entrevista do senador Rogério Carvalho (PT), Vavá concluiu que se o comunista insistir em disputar o próximo pleito não terá o PT em seu palanque. Aliás, essa possível divisão de velhos aliados é tudo que o PSB deseja. Homem, vôte!

Bom de garfo

E quem não dispensa uma boa comida nordestina é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR). O homem adora almoçar com os amigos. Num dia, Valmir se farta de milho, beiju de amendoim, pamonha e pé de moleque na casa de dona Lourdes. Noutro, almoça “aquela carne frita recém-chegada da feira” com amigos dos povoados Terra Vermelha e Ribeira. Aos domingos, o prefeito se esbalda com o saboroso peixe torrado do bar de Pedro e, sempre que pode, encara um delicioso pirão de capão na casa do amigo Fernando. Aff, deu fome!

Recorte de jornal

