Dengue: deputada apela por intensificação de campanha em todo estado

23/07/19 - 17:00:04

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apelou hoje à Secretaria Estadual de Saúde para que intensifique as campanhas de conscientização sobre os danos provocados pelo mosquito Aedes Aegypti, transmissor de várias doenças, dentre elas, a dengue. “Só este ano, já são oito mortes por dengue em nosso Estado. A situação é grave e requer atenção redobrada por parte de todos nós”, advertiu.

Maria observou que, segundo a própria coordenação da Vigilância Epidemiológica do Estado, já foram registrados mais de 1.600 casos da doença, só nos primeiros seis meses deste ano. “Apesar de todas as campanhas e do acesso a informação, o mosquito continua fazendo vítimas, então penso ser preciso intensificar essas ações para que a população tome consciência de que uma pequena atitude pode fazer diferença no combate à dengue”, afirmou.

No início do mês passado, dirigentes da Secretaria de Saúde reuniu com prefeitos sergipanos para pedir que todos envidassem esforços no combate ao mosquito. “A dengue mata e é preciso que haja uma união de forças para conscientizar as pessoas sobre esse risco”, afirmou Maria Mendonça.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça