Disputa de 2020 pode lembrar 2016

23/07/19 - 00:01:18

Diógenes Brayner – [email protected]

É difícil saber em que o leitor acredita nas coisas que o reporte escreve. As análises políticas geralmente são uma visão do que pode acontecer, principalmente em um período fértil nas especulações para a disputa da Prefeitura de Aracaju. Entretanto, apesar do mais absoluto sigilo, lideranças políticas estão conversando firme para a formação de um bloco denso de oposição, que visa disputar a Prefeitura de Aracaju, especificamente contra o prefeito Edvaldo Nogueira.

Nesse bloco não cabe o PT e nenhum dos apoiadores, a não que se declarem fora da sigla… E até contra ela.

As conversas correm farta e ainda faltam alguns poucos encontros para bater o martelo, depois de uma reunião ampla que já estaria programada para antes do final do mês. E como ficaria o quadro? A princípio, o mesmo bloco que enfrentou Edvaldo Nogueira em 2016, acrescido de um único que não talvez não retorne à base aliada. Ainda não definiram nome de candidato, mas tudo leva a crer que pode ser o mesmo que tentou naquele ano: ex-deputado federal Valadares Filho (PSB).

Três lideranças forte que estavam bem juntas em 2016 já se reuniram recentemente e ficaram eufóricos com a possibilidade de um reencontro para fortalecimento do bloco, tanto quanto era antes. Algumas mágoas de 2018 estão em discussão e caminham para ser superadas, também com pensamento voltado para 2022. Quem encabeça o reencontro não aparece, mas está entusiasmadíssimo com os velhos parceiros, mesmo que ainda faltem algumas conversas.

Edvaldo Nogueira não é um nome fácil de vencer. Ele faz administração equilibrada, com reclamações pontuais da população. Não se pode negar que ele tem se envolvido em todos os problemas de Aracaju e recuperou muita coisa que havia ficado para trás. Conta com o apoio do atual governador Belivaldo Chagas e do ex-governador Jackson Barreto, mas segmentos importantes do PT querem retomar o controle da Capital, o que põe a reeleição em certo risco.

Mas, mesmo com o PT contra, caso o bloco se reorganize pode causar problemas na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Falta muito pouco para ver e pode depender da posição do ex-deputado André Moura (PSC).

Essa é exclusiva

O deputado estadual Gilmar Carvalho, pré-candidato a prefeito de Aracaju, decidiu pedir à Justiça Eleitoral que lhe autorize a deixar o PSC.

*** – Não discutirei, não brigarei com ninguém, disse.

*** Gilmar só fala no seu novo partido “se for liberado para sair”.

Ampliação do Banese

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) fez reunião sábado pela manhã para apresentar a diretores e técnicos à expansão do banco e o seu projeto de marketing amplo.

*** Ainda esse ano e no próximo, o Banese vai expandir serviços em Alagoas, Bahia e Ceará. Em 2001 e 2002 o Banese fará à mesma coisa em Parnambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em seguida estará no Piauí e Maranhão.

*** O Banese vai priorizar cidades nesses Estados de pequeno e médio porte, com população entre 200 e 500 mil habitantes.

Fica com Belivaldo

O governador Belivaldo Chagas (PSD), entre tantos prefeitos e lideranças políticas que esteve com ele no almoço em Canindé do São Francisco, sábado, oferecido pelo jornalista Luis Eduardo Costa, não falou em sucessão municipal.

*** Disse apenas que defende o grupo unido em Aracaju e reafirmou que o candidato dele é Edvaldo, mas que na hora certa (próximo ano) vai dar sua opinião.

Politicamente perto

O ex-deputado federal Heleno Silva (PRB) estava lá. Disse que terá uma conversa do seu partido com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), a qual ainda não foi marcada.

*** – Politicamente estamos perto de Belivaldo e também ficamos de conversar com ele, disse Heleno.

Novo nasce velho

Rogério Carvalho disse ontem que a nova política é a cara do que existe de mais antigo, de mais conservador, de mais retrógrado.

*** – Levamos cerca de 30 anos para chegarmos a uma democracia com a inclusão de todos que fazem parte da sociedade. É o novo que já nasce velho!

Valadares no blog

O ex-senador Valadares (PSD) interpreta a entrevista de Rogério Carvalho a André Barros: “ficou mais que evidenciado que só haverá uma hipótese para o PCdoB e o PT estarem juntos nas eleições do próximo ano”.

*** E fala: “se o prefeito Edvaldo Nogueira desistir da reeleição e passar o comando do processo para o PT. Nessa hipótese o PT apresentará o candidato a prefeito”.

Rodrigo faz reclamação

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) reclamou. Disse que pediu os gastos da Secom do Estado “porque suspeita de pagamento de poucos blogs que divulgavam fake news”.

*** E repreendeu: “você (o colunista) colocou que eu estava atacando toda a imprensa. Não foi isso que eu lhe disse e nem é essa minha intenção. Se puder, corrija por favor”.

*** E acrescentou: “Mas não tenho alvo, de forma alguma, para toda a imprensa. Apenas quem faz o desserviço à comunicação através de notícias falsas, com dinheiro público. Única e exclusivamente”.

Documento pede geral

O documento protocolado pelo deputado Rodrigo Valadares (PTB) realmente pede gastos da Secom do Governo com todos os órgãos de comunicação (rádio, jornal, TV, blogs e portais).

Rodrigo não excluiu ninguém e nem citou qualquer blog. Generalizou no documento à cata de notícias falsas, que, como ele acusa, “pagas com dinheiro público”.

Conversa produtiva

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Alysson Souza, tiveram uma conversa que consideraram “produtiva” sobre o futuro do município.

*** Demonstra que nesse período de recesso o senador Alessandro está atuando junto às lideranças do interior.

Mais cobiçado

Alysson Souza é pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros “mais cobiçado” pelos demais partidos políticos, mas por enquanto a sua preferência ainda é pelo MDB.

*** Alysson também já teve conversa com o ex-governador Jackson Barreto.

Bosco e sua posição

O deputado federal Bosco Costa (PR) disse ontem que não será subserviente ao Governo Bolsonaro, “mas não serei oposição só por ser oposição” e admite que há necessidade de uma pauta positiva.

*** Disse que trabalha na Câmara Federal para beneficiar o povo, lembrando que “os Governos passam”.

Procurou Belivaldo

Bosco Costa disse que as vezes que procurou o governador Belivaldo Chagas foi para discutir projetos de recuperação do Estado, com o objetivo de ajudar Sergipe junto à bancada federal.

*** – Vou tentar ajudar a reconstruir o Estado de Sergipe, que não é meu e nem do governador, mas do povo.

*** Bosco avisou que Sergipe está no meio dos Estados em má situação: “Não vou citar nomes, mas isso acontece já há algum tempo”, disse.

Época de aparecer

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) reaparece: “através de benefícios para a Saúde de Lagarto. O Município recebeu três ambulâncias e uma caminhonete”.

*** Diz que foi ele que viabilizou, enquanto Senador, junto ao Ministério da Saúde, por meio de Portaria.

Um bom bate papo

Antes do caminho – O advogado César Brito reaparece e diz: “nordestino por gosto e gostar… assim já registrei… assim sigo registrando… coisas do caminho”.

Pessoas mudam – Clóvis Silveira diz que as pessoas mudam. E na maioria das vezes, mudam para aquilo que elas nos disseram que nunca seriam!

Disputa Glória – O advogado José Augusto Oliveira é o candidato a prefeito de Nossa Senhora da Glória, pelo Partido Verde (PV).

Ainda bem – As chuvas e ventos não foram tão intensos como previu a meteorologia para o final de semana. Ainda bem…

Vai demorar – Subtenente Edgar Menezes diz que ainda vai demorar um pouco para o Brasil se acostumar com um presidente honesto.

Rui não vai – Governador da Bahia, Rui Costa, diz não vai à inauguração de aeroporto de Vitória da Conquista porque o presidente da república.

Limitar saque – Governo estuda limitar até R$ 500 saque do FGTS em 2019, Apesar do anúncio sobre a liberação do FGTS continuar programado para amanhã.

Trancados na sala – Segundo Noblat, da última vez que Bolsonaro esteve no Nordeste, os governadores que se reuniriam com ele ficaram trancados em uma sala.

Lava jato – A Operação Lava Jato, tão exaltada pelos seus atos, vem sendo execrada por alguns políticos, com endosso da mídia.