Era digital conquista a Odontologia e favorece diagnósticos precisos

23/07/19 - 10:24:28

Os tratamentos avançam e agilizam a cura de forma virtual

A era digital está presente em todas as áreas. Na odontologia não é diferente. Hoje, há um grande compromisso dos profissionais dessa área em desmistificar esse avanço tecnológico. Quando colocada nas mãos do cirurgião dentista, as ferramentas digitais, como os equipamentos de radiologia, fotografia digital e instrumentos tecnológicos intraorais, podem ser utilizados para facilitar os diagnósticos precisos.

O coordenador do curso de Odontologia da UNINASSAU Aracaju, Murilo Oliveira, explica que hoje grandes problemas odontológicos podem ser trabalhados virtualmente antes que haja contato com a boca do paciente. “A evolução tecnológica na área da Medicina ocorre em velocidade rápida e a cada dia surgem novas soluções tecnológicas que facilitam a vida dos dentistas e dos pacientes”, informa Murilo. Ele observa que as novas tendências chegam para ficar e podem ser utilizadas no diagnóstico e no tratamento do paciente. O professor afirmou que a radiologia digital, que vem oferecer precisão nos resultados.

Citando a fotografia digital, Murilo explica que os exames intraorais se tornaram mais precisos com as capturas digitais. “Contamos com software de protótipos em modelo 3D da boca do paciente, que facilita a visualização da boca de forma ampla e a confecção de peças protéticas através de um sistema de fresagem digital que, na verdade, captura a imagem em 3D, como já dissemos”, observou o professor.

Capacitar – Murilo explica que busca instruir e capacitar os alunos para que possam lidar com essa tecnologia de forma íntima e fazer dela o grande instrumento para realizar um tratamento resolutivo nos pacientes. Ele ressalta que o curso Odontologia da UNINASSAU busca envolver seus alunos na tecnologia, ofertando a eles uma segura perspectiva no mercado de trabalho

Foto assessoria