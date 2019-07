Ex-prefeito Sukita requereu junto à justiça, pedido para conceder entrevista, diz blog

23/07/19 - 16:35:25

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, teria pedido à justiça para conceder entrevista à imprensa sergipana. A informação sobre o pedido foi divulgado na tarde desta terça-feira (23) em vários grupos de WhatsApp.

Segundo as informações atribuídas ao “Itabaiana News”, o pedido do ex-prefeito foi feito “com base na decisão judicial que liberou o integrante do sistema prisional, Luis Inácio Lula da Silva a conceder entrevista a veículos de comunicação, o detento Manoel Messias Sukita Santos, requerereu à Vara de Execuções Criminais de Sergipe, autorização judicial para conceder entrevistas aos órgãos de imprensa local, a exemplo do: G1 Sergipe, NE Noticias, Jornal Cinform Online, Faxaju, Fan FM e Xodó FM”, diz o blog.

Confirmado – no final da tarde de hoje, em contato com sua filha, Isadora Sukita confirmou a informação afirmando que “jurídico dele realizou o pedido”.

Prisão – o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita Santos, teve confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe sua condenação a 13 anos e nove meses de prisão por corrupção eleitoral, desvio de verbas públicas e autorização de despesas não previstas em lei.

Sukita cumpre a pena em regime fechado no presídio de Nossa Senhora da Glória.