FCDL E CDL PARTICIPAM DO CONSELHO EM PROL DO TURISMO SERGIPANO

23/07/19 - 12:49:29

Com as presenças da FCDL Sergipe, CDL Aracaju e várias entidades do Trade Turístico sergipano, como ABAV, ABIH, ABRASEL, SINDETUR, Prefeituras de Aracaju, São Cristóvão, Estância, Laranjeiras, Canindé do São Francisco e Governo do Estado, foi realizada na tarde desta segunda-feira, 22, no auditório da Universidade Tiradentes (UNIT), uma reunião com o objetivo de promover a integração de todos os segmentos que atuam no turismo, visando tornar Sergipe um estado como opção para eventos nacional e internacional.

Foi proposta a criação de um Conselho para promover Sergipe como destino final de turismo no Brasil, seja a passeio ou de negócio. A FCDL e a CDL farão parte deste Conselho, cujos representantes – Edivaldo Cunha, Brenno Barreto e Edmilson Andrade – se fizeram presentes por meio de convite expedido pela UNIT.

A Universidade Tiradentes esteve representada através do magnífico reitor, Joubert Uchôa, que abriu a reunião fazendo um breve relato da atual situação do setor de turismo em Sergipe, ressaltando o grande potencial do estado para a área, relacionando vários pontos de tração turística na capital e no interior como a cidade de São Cristóvão, Laranjeiras, Itabaiana, Canindé de São Francisco, Estância, dentre outras. Propôs ainda a criação de um Conselho, “Sergipe para o Mundo”.

O Conselho terá reuniões para promover esta integração, cuja participação da FCDL, CDL e entidades do comércio também será decisiva na implantação de uma política forte de turismo no estado de Sergipe.

Por Elton Coelho

Foto assessoria