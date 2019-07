Goretti Reis solicita policiamento para eventos religiosos na cidade de Lagarto

23/07/19 - 17:00:17

Na manhã de hoje, 23 de julho, a deputada estadual Goretti Reis, mais uma vez esteve com o comandante-geral da Policia Militar de Sergipe (PM-SE), coronel Marcony Cabral solicitando policiamento para eventos religiosos que acontecerão no mês de agosto, na cidade de Lagarto. No dia 4 acontecerá a cavalgada do povoado Horta e no período 7 a 11 serão as festividades da paróquia Nossa Senhora da Piedade. O policiamento foi garantido.

“É de extrema importância contar com o apoio do comando da PM-SE para a segurança dos lagartenses. São iniciativas que garantem a realização desses eventos. Na ocasião cobrei a instalação da Patrulha Maria da Penha em Lagarto e em outros municípios sergipanos e pedi uma atenção especial, para a situação das policiais militares, no que se refere a não promoção de determinadas policiais. O comandante se comprometeu em avaliar minhas demandas e procurar mecanismos para atendê-las”, explicou Goretti Reis que agradeceu a receptividade e o apoio do comandante da PM.

Por Cristina Rochadel

Foto assessoria