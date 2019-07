GOVERNO ADOTA MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE GASTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

23/07/19 - 05:00:05

Uma delas é a vedação de gratificações ou qualquer vantagem equivalente aos ocupantes dos cargos de diretor ou diretor-presidente na diretoria-executiva de empresas públicas, sociedades de economia mista dependentes, autarquias e das fundações , que passa a valer já na folha deste mês de julho

Diretores e diretores-presidentes ocupantes de cargos em diretorias executivas de empresas públicas, sociedades de economia mista dependentes, autarquias e das fundações do governo estadual não receberão mais gratificações ou quaisquer vantagens equivalentes. A medida já passa a valer a partir do mês de agosto, referente ao pagamento da folha salarial de julho, e faz parte do plano do Governo do Estado, para redução de gastos com custeio e despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública Estadual.

De acordo com o secretário de Estado da Administração, George Trindade, ela foi acrescentada neste ano de 2019, através do artigo 8º-A, ao Decreto nº 29.590, que trata sobre a redução de gastos no poder executivo estadual.

Para o governador Belivaldo Chagas, a decisão faz parte do plano de recuperação financeira do estado de Sergipe. “Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Às vezes as medidas são anunciadas, outras não são, mas estamos acompanhando toda a situação financeira do estado e diminuindo despesas em todos os órgãos, seja em combustível, água, energia, telefone e gratificações. A gente tá estudando órgão por órgão”, explicou Belivaldo.

ASN