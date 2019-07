GOVERNO DIVULGA RESULTADO FINAL DA PROVA ORAL DO CONCURSO DE DELEGADO

23/07/19 - 13:01:47

O Diário Oficial desta terça-feira (23) publica a lista final com os nomes de todos os aprovados na prova oral referente ao concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE), cujo concurso foi realizado em 14 de outubro de 2018 pelo Governo do Estado, através da então Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). O edital prevê o preenchimento de 10 vagas, sendo duas reservadas aos candidatos deficientes e uma aos afrodescendentes.

Na publicação constam também as convocações para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos afrodescendentes e para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência.

Para a perícia médica, a ser realizadas nos dias 30 de julho e 1º de agosto, os candidatos que se declararam com deficientes devem comparecer ao prédio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), localizado na Rua Duque de Caxias, nº 346, bairro São José a partir das 7h. A perícia médica analisará a qualificação do candidato como deficiente.

O candidato que se autodeclarou afrodescendente será submetido no dia 28 de julho de 2019, ao procedimento de heteroidentificação complementar. Para o procedimento, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.2.2 do edital nº 7 – SEPLAG-SE – PC/SE de 12 de julho de 2018.

Os candidatos convocados para o procedimento deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_se_18_delegado, a partir desta quarta-feira, 24 de julho, para verificar o seu horário e local.

As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova oral estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 29 de julho de 2019, no endereço eletrônico da Ceaspe.

O edital de resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e de resultado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos afrodescendentes será publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe na data provável de 5 de agosto.

