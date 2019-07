GOVERNO LANÇA EDITAL PARA ESTUDOS DE MELHORIAS DOS SERVIÇOS DA DESO

23/07/19 - 13:12:40

O prazo para recebimento do requerimento de autorização para apresentação das propostas será até às 13h do dia 1 de agosto

O Governo do Estado, através da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), prossegue com as inscrições para receber propostas de elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios operados pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), até o dia 01 de agosto.

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), convocado através de Chamamento Público nº: 006/2019 tem como finalidade apresentar ao Governador do Estado, Belivaldo Chagas, sugestões sobre a viabilidade econômica, financeira, modelo de gestão e escopo jurídico da Companhia de Saneamento de Sergipe para melhoria da eficiência e a universalização dos serviços de água e esgotamento no Estado de Sergipe.

De acordo com o diretor presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana, pessoas físicas e jurídicas já manifestaram interesse sobre o Chamamento Público. “Vinte interessados entre consórcios e empresas de consultorias até a presente data, já manifestaram interesse solicitando os editais. Vale ressaltar que, o Governo do Estado de Sergipe não terá nenhum ônus e as despesas serão custeadas em sua totalidade, pelos interessados que irão realizar os estudos”, finalizou o Diretor Presidente da Agrese.

O Chamamento Público n°: 06/2019, Anexo e o Termo de Referência na íntegra, estão disponibilizados no site institucional: www.agrese.se.gov.br, clicando no banner na página principal “Edital de Chamamento Público”.

O prazo para recebimento do requerimento de autorização para apresentação das propostas será até às 13h do dia 1 de agosto de 2019. Após a apresentação das propostas, será feita a avaliação dos requerimentos para as devidas autorizações dos interessados que atenderem aos requisitos do edital.

Os pedidos também devem ser feitos na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, situada na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, CEP: 49.027-190, Aracaju-Se, telefone: (79)3218.2700 ou 3218.2722.

Foto Victor Ribeiro