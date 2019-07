Hemose informa que retomou a doação aos sábados para grupos agendados

A diretora Geral da Fundação Parreiras Horta, Luciana Déda, informou que a reabertura do Hemose cumprirá um calendário de dois sábados a cada mês, para atender os voluntários previamente agendados

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) retornou o serviço doação aos sábados, no horário das 7h às 11h, para grupos agendados, doadores de sangue Rh negativo e plaquetaférese, método que permite coletar apenas a plaqueta, componente sanguíneo com validade de apenas cinco dias. A medida visa prestar um atendimento com mais conforto e qualidade aos voluntários, além da coleta, para uso racional do sangue e demais hemocomponentes.

A diretora Geral da Fundação Parreiras Horta, Luciana Déda, informou que a reabertura do Hemose cumprirá um calendário de dois sábados a cada mês, para atender os voluntários previamente agendados. “Estamos realizando um planejamento com áreas técnicas para prestação de serviços com qualidade e sustentabilidade. Os processos de coleta e produção de sangue envolvem múltiplas questões, por isso que nesses sábados a proposta é realizar um trabalho com foco no redimensionamento do estoque”, salientou Luciana.

Com base nesse modelo de atendimento, o Hemocentro recebeu no último sábado (20), a campanha do grupo “Amigos de Wallace” e a doação de plaquetas por Aférese do voluntário, Reuton Correia Azevedo. “Estamos satisfeitos pela realização dessa ação. Decidimos em nosso grupo fazer uma ação conjunta e a doação de sangue foi o serviço que, em comum acordo, concordamos em nos mobilizar para fazer”, disse o advogado Wallace Teles Conceição.

No grupo, a doadora do sangue, O negativo, Jussara Nolasco de Almeida, reafirmou sua satisfação em colaborar. “A doação é algo importante porque estamos ajudando a salvar vidas. E, para mim a responsabilidade ainda é maior, pois sou doadora universal. Saber que o meu sangue pode ajudar qualquer pessoa é algo transformador”, frisou.

Outro serviço diferenciado nesses sábados será a doação de plaquetas, esse componente do sangue atende pacientes com doenças hemorrágicas por plaquetopenia, pacientes oncológicos, dengue hemorrágica, dentre outras doenças que atenda aos protocolos para infusão deste hemocomponente.

“Para mim é uma alegria enquanto doador regular também prestar esse apoio doando apenas as minhas plaquetas. Sei que estarei ajudando mais pacientes que precisam desse importante componente do sangue”, comentou Euton Correia, durante a plaquetaférese.

Campanhas

Para mais informações sobre o serviços durante os sábados, os líderes de grupos devem entrar em contato com a gerência de Captação de Doadores do Hemose, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 17h. “Estamos disponíveis para prestarmos informações e, também realizarmos o agendamento das campanhas que, agora também serão programadas para os sábados em que houver abertura da unidade”, relatou Rozeli Dantas ao confirmar que no próximo sábado (27), a doação irá funcionar para atendimento dos grupos agendados.