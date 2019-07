HOMEM RESISTE À PRISÃO, TROCA TIROS COM POLICIAIS E MORRE EM CANINDÉ

23/07/19 - 14:17:31

Equipes das delegacias de Canindé de São Francisco e Poço Redondo localizaram Wellington Vieira Almeida do Nascimento, conhecido como “Galeguinho de Marcelo Cão”, “Neném” ou ainda “Alemão”. Os policiais o encontraram para cumprir mandado de prisão na manhã desta terça-feira, 23.

O suspeito acabou reagindo, houve confronto, ele foi atingido, socorrido, mas morreu no local. Wellington já havia sido preso por manter um relacionamento com uma adolescente de 16 anos, na época com 11 anos de idade, e ao vê-la conversando com outro rapaz o suspeito praticou tentativas de homicídio e de feminicídio.

Segundo o delegado Fábio Santana, foi montada umas blitz com policiais civis e militares, pois o investigado entregaria droga em Poço Redondo. Na abordagem, ele reagiu e atirou contra os policiais. Uma arma foi apreendida.

A Polícia Civil reitera que a população pode colaborar por meio de denúncias sobre ações criminosas e suspeitos da autoria de crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo das informações e dos denunciantes é garantido.

Fonte Pingou Noticias – com informações da Polícia Civil