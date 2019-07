HU realiza Encontro de Fisioterapia Respiratória em Fibrose Cística

23/07/19 - 09:47:07

O encontro é voltado preferencialmente aos fisioterapeutas que já atuam com pacientes de fibrose cística.

Nos próximos dias 25 e 26, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realiza o I Encontro de Fisioterapia Respiratória em Fibrose Cística. O evento tem programação semelhante nos dois dias, sendo que na quinta-feira, 25, o público-alvo é formado por um representante fisioterapeuta de cada município sergipano. Na sexta, 26, o evento é voltado aos fisioterapeutas hospitalares.

De acordo com a enfermeira Fábia Santos, do Ambulatório de Fibrose Cística do HU-UFS, o encontro é voltado preferencialmente aos fisioterapeutas que já atuam com pacientes de fibrose cística.

“O evento certamente vai ser importante, porque essas capacitações normalmente são direcionadas a médicos, enfermeiros, e, desta vez, será somente para fisioterapeutas. É a primeira vez que ocorre um encontro voltado diretamente aos profissionais de fisioterapia. Nós sabemos que quanto maior o entendimento sobre a doença, melhor será a abordagem com esses pacientes”, declara Fábia.

Fibrose Cística

O Hospital Universitário de Sergipe atende hoje a 43 pacientes com fibrose cística, doença genética normalmente identificada pela Triagem Neonatal, o Teste do Pezinho. Também conhecida como Doença do Beijo Salgado ou Mucoviscidose, seu diagnóstico pode ser confirmado por meio do teste do suor ou de exames genéticos.

Os principais sintomas são pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais e suor mais salgado que o normal.

Confira a programação do I Encontro de Fisioterapia Respiratória em Fibrose Cística do HU-UFS:

Dia 25 de julho (fisioterapeutas dos 75 municípios sergipanos)

Dia 26 de julho (fisioterapeutas hospitalares)

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

