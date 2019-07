Live do Cabo Amintas chega ao 18 do Forte e moradores soltam o verbo contra a Prefeitura

23/07/19 - 12:23:05

A noite desta segunda-feira, 22, reservou mais uma edição do programa “Nas Ruas”, live comandada pelo vereador por Aracaju Cabo Amintas (PTB). Depois de ouvir demandas da comunidade, o parlamentar moveu o programa para o bairro 18 do Forte, tendo como ponto de encontro a conhecida Rua José Vieira de Matos, n° 33, (antiga Rua A), Loteamento Expansão, fundo com o 28º BC.

“A gente chamava essa rua de ‘estrada velha, rodagem velha’. Tem uma coisa que não mudou aqui… Muda tudo, menos o descaso dos governantes. Sai prefeito, entra prefeito, a população vai à luta, vai ao Ministério Público. Plano diretor? Só Jesus na causa! O prefeito está informando que vai mandar, agora em outubro, o plano diretor. É a chance de botar algo em prática, prefeito! Tá ficando feio”, criticou Amintas, ressaltando ainda a quantidade de tempo de Edvaldo Nogueira (PCdoB) à frente da gestão municipal.

“Quando a gente chega num bairro pra fazer uma live, fazemos questão de deixar a população à vontade. O vereador, quando vai pra rua, apenas vai e passa. Quem realmente sabe dos problemas é quem mora aqui”, disse o parlamentar.

Durante o programa, Cabo Amintas recebeu o morador Valério, que vive há 10 anos na região. O homem mostrou o desenrolar de uma ação civil pública movida pelos moradores, e, em seguida, recebeu o apoio do vereador petebista, que colocou sua equipe jurídica à disposição do caso.

Com lixo sem recolher e há anos vivendo com ruas esburacadas, outros populares apareceram para se manifestar. Uns falavam sobre os anos de promessas não cumpridas por políticos, outros destilavam reclamações sobre o descaso do prefeito com o bairro. Além da iluminação precária, outro problema se concentra nas placas de identificação das ruas. Num material que tinha consistência plástica — onde deveriam ser de ferro — as placas se desintegravam com facilidade.

Explicando detalhes sobre sua equipe, Cabo Amintas destrinchou o funcionamento das assessorias dos parlamentares para os moradores que o acompanhavam. “Tem vereador que só tem 5 assessores. Se eu tenho 15, e tenho 25 mil de verba, isso prova que meus assessores ganham salários compatíveis aos trabalhos desempenhados. O cara que pega um assessor que mal tem o ensino médio e paga 5 mil a ele… Tem algo de estranho. Nem sempre quem tem mais está fazendo menos. Eu já desafiei o Ministério Público a chamar os vereadores, os assessores, pra ver quem se conhece. Tem gente que nunca se viu naquela Câmara”, alfinetou.

Outra moradora do Loteamento Expansão criticou também a saúde pública oferecida pelo município. De acordo com a mulher, exames e consultas estão pendentes desde 2017.

Por fim, os moradores exibiram outra área complicada do loteamento, que misturava água fétida proveniente do esgoto e dezenas de sacolas de lixo. O local, segundo eles, proporcionava a proliferação de baratas, ratos e outros insetos.

“A gente não quer atrito, nós só queremos que resolvam os problemas. Nós queremos nossos direitos. Você viu a nossa situação, Cabo Amintas, estamos há mais de 20 anos aqui e não acontece nada. Paliativo não adianta. Aqui no verão é poeira, no inverno é lama”, comentou um morador.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas.