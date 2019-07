MARIA DO CARMO DEFENDE DESBUROCRATIZAÇÃO E REFORMA TRIBUTÁRIA

23/07/19 - 14:11:14

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) disse hoje que a reforma tributária e a desburocratização dos serviços públicos, com foco no aumenta da eficiência serão suas prioridades, neste segundo semestre, no Senado da República.

“Vamos manter o foco de nossa atividade parlamentar no aprimoramento da prestação do serviço público, com proposições de matérias voltadas à desburocratização e que possam favorecer e agilizar a administração pública”, disse.

Maria adiantou que a questão da reforma, também, deve estar na ordem do dia visando equidade na distribuição de renda, bem como um maior retorno à sociedade que paga uma exorbitante carga tributária e nem sempre tem isso revertido em ações que a beneficie.

“Recente levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação revelou que o Brasil ocupa o penúltimo lugar no ranking quando o assunto é o retorno de serviços em áreas essenciais como saúde, segurança e educação”, disse, lembrando que o mesmo estudo mostra que os brasileiros estão entre os que mais pagam imposto no mundo e são os que menos recebem a compensação.

Para a senadora sergipana, o sistema tributário brasileiro é bastante perverso e gera sérias desigualdades sociais, uma vez que a maior tributação é sobre alimentos e produtos considerados de primeira necessidade. “Essa é uma questão que precisa ser bastante discutida, pois a lógica seria tributar mais sobre lucro e renda”, destacou Maria do Carmo.

