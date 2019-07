MARINHA DO BRASIL ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA 90 VAGAS PARA NÍVEL TÉCNICO

Estarão abertas, entre os dias 22/07 a 16/08/19, as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, para candidatos que possuam o curso técnico de nível médio ou que venham a concluir o curso no corrente ano. A taxa de inscrição é de R$75,00 e as inscrições serão realizadas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também pode ser encontrado o edital.

São 90 vagas nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3), Contabilidade(10), Eletrônica(4), Enfe

rmagem(5), Estatística (6), Gráfica(7), Marcenaria (4), Mecânica (6), Metalurgia (6), Meteorologia(5), Motores (5), Processamento de Dados(17), Química (3), Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4).

Podem se inscrever homens e mulheres, brasileiros ou naturalizados, com 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, em 01/01/20, com curso técnico de nível médio relativo à especialidade a que concorre, além de outros requisitos previstos no edital.

O candidato realizará provas de conhecimentos profissionais e redação, de caráter eliminatório. Os aprovados realizarão os Eventos Complementares, como a Inspeção de Saúde, o Teste de Aptidão Física (nadar 25 metros em 50 segundos para os homens e em um minuto para as mulheres e correr o percurso de 2.400 metros em 16 minutos para os homens e em 17 para as mulheres) e Avaliação Psicológica, entre outros.

Concluindo o curso com aproveitamento, em 2020, o candidato será nomeado Cabo do CAP, com remuneração (soldo+gratificações) de cerca de R$3.380,00, além de benefícios como alimentação, auxílio para a aquisição de uniformes, assistência médica e odontológica.

Fonte assessoria Marinha do Brasil