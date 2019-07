MILITÂNCIA SOCIALISTA SERÁ LANÇADA EM SERGIPE COM ANA LÚCIA E IRAN BARBOSA

23/07/19 - 07:17:58

Conhecido por ser um partido com várias tendências ou correntes internas, o Partido dos Trabalhadores receberá em sua sede em Aracaju o ato de lançamento da Militância Socialista, um agrupamento que já existe em vários estados do Brasil e que também terá sua representação em Sergipe.

A Militância Socialista é um agrupamento petista que pretende contribuir com a transformação social no Brasil resgatando o socialismo como projeto histórico para a humanidade. Em Sergipe, a corrente terá entre os seus militantes importantes quadros da esquerda sergipana como o deputado estadual Iran Barbosa e a ex-deputada estadual Ana Lúcia, além de vários militantes dos movimento sociais, sindicais e dos direitos humanos da capital e do interior do estado.

A ato de lançamento será nessa quarta-feira, 24, às 18 horas, na sede do Partido dos Trabalhadores que fica na avenida Barão de Maruim, 704.