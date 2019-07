Município de General Maynard vai aprimorar controle interno após ação do TCE

23/07/19 - 17:00:03

O município de General Maynard é mais um a aderir à ação desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio da conselheira Susana Azevedo, com o intuito de reestruturar o setor de controle interno das prefeituras sergipanas.

Nesse sentido, na manhã desta terça-feira, 23, o prefeito da localidade, Valmir de Jesus, assinou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), juntamente com a conselheira e o procurador do Ministério Público de Contas, Luis Alberto Meneses.

No documento, o gestor se compromete a adotar melhorias no setor de controle interno da Prefeitura em prazos já definidos. Entre outros itens, as novidades incluem a lotação de servidores com formação adequada e a confecção de manual de procedimentos com rotinas de fiscalização e auditoria.

Além de General Maynard, também já assinaram o TAG os municípios de Carmópolis, Pacatuba, Malhador, Campo do Brito e Indiaroba.

Nas assinaturas, a conselheira Susana Azevedo tem enfatizado a importância do controle interno bem estruturado, com capacidade de fiscalizar os atos dos gestores e levar ao conhecimento do Tribunal de Contas os casos em que houver má administração do dinheiro público.

Fonte e foto TCE