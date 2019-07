Pesquisas apontam Hilda Ribeiro como uma grande novidade na pré-disputa em Lagarto

23/07/19 - 23:37:29

O FaxAju Online teve acesso a consultas de opinião pública realizadas em Lagarto pelo IFP (Instituto França de Pesquisas) no primeiro semestre e nelas a grande novidade na pré-disputa pela prefeitura é um nome novo na política sergipana. A atual prefeita do município, Hilda Ribeiro, mesmo não tendo anunciado a intenção de candidatar-se à reeleição, surge como novidade promissora para o próximo pleito.

Eleita vice-prefeita em 2016, Hilda assumiu o cargo em março deste ano depois do afastamento de Valmir Monteiro pela Justiça. Em janeiro, pesquisa para consumo interno a apontava com apenas 3% das intenções de voto. Numa consulta do final de abril, ela já detinha 20% de intenção de voto e apenas 6% de rejeição, números surpreendentes para quem chegou agora. Nessa mesma consulta, quase 50% dos entrevistados achavam que a prefeita fará uma administração melhor que a anterior.

As primeiras ações, entre as quais o pagamento antecipado dos salários dos servidores, a retomada de obras paralisadas e uma grande operação tapa-buraco, impulsionaram os índices positivos observados na última pesquisa, realizada neste mês. Hilda permanece na tendência de crescimento, com 23%, e manteve o menor índice de rejeição entre os nomes pesquisados. Outro dado muito positivo é que 51% dos entrevistados acham que a sua gestão está no caminho certo.

Concorrentes – Para surpresa geral, os números sugerem Hilda Ribeiro como nome em ascensão e competitivo, enquanto os prováveis adversários – os deputados Fábio Reis (federal) e Ibrain Monteiro (estadual) – perdem terreno na disputa. Aliás, Fábio é o nome que mais caiu. Em janeiro, tinha 38%, em abril desceu para 34%, e teve nova queda em julho, ficando com 30% de intenção de voto. A rejeição do parlamentar, que em janeiro era de 10%, subiu em abril para 13% e em julho caiu para 11%.

Já Ibrain Monteiro, que em janeiro estava com 23% das intenções de votos, caiu para 14% em abril, e em julho ficou com 15%. No quesito rejeição, o pré-candidato do PSC obteve os seguintes números: 16% em janeiro, 18% em abril e 22% em julho.

Da Redação.