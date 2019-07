PMA divulga inscrições para tutores de cursos destinados a profissionais de Saúde

23/07/19 - 17:00:27

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está com inscrições abertas para o credenciamento de tutores para atuar em três cursos promovidos pelo Centro de Educação Permanente da Saúde (Ceps). As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de julho e o objetivo da oferta é o de promover o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) através da qualificação dos profissionais de saúde de nível médio e técnico.

De acordo com o diretor da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (ETSUS), Murilo Andrade, os três cursos serão realizados em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), e as normas para a seleção foram publicadas na edição 4197 do Diário Oficial, que pode ser acessada aqui .

“Podem participar deste processo, profissionais de nível superior que atuam na área da Saúde e afins, seguindo a Resolução nº 218/1997, que trata da Regulamentação das Profissões de Saúde. Os pré-requisitos obrigatórios são graduação na área da Saúde e afins, e disponibilidade de no mínimo cinco horas semanais (40 horas-aula ao todo) para dedicação à formação presencial. Somado a isto, acrescenta-se o acompanhamento dos processos de educação à distância vinculados à proposta do Curso. Em caso de servidor público vinculado ao SUS Aracaju, deve ser apresentada uma carta de ciência assinada pelo chefe imediato”, explicou o Murilo.

Ainda de acordo com Murilo, os tutores selecionados serão responsáveis pela formação das turmas. “Realizarão os registros acadêmicos de forma contínua, de modo a auxiliar no devido acompanhamento dos discentes inscritos; irão elaborar relatórios pertinentes à formação proposta; desenvolver instrumentos de avaliação; propor debates a partir de situações comumente identificadas no cotidiano do tema do curso”, acrescentou.

Os temas dos cursos são: “Acolhimento Humanizado na Rede de Urgência e Emergência em Aracaju/SE”; “Arte, cultura e inovação: ferramentas sensíveis no cuidado em saúde”, e “Atualização em atenção à crise no contexto da saúde mental para a Rede de Atenção psicossocial”.

As inscrições serão realizadas somente por meio de envelope lacrado, entregue no Centro de Educação Permanente da Saúde, localizado na rua Sergipe, bairro Siqueira Campos, 1001, em Aracaju, das 8h às 12h e das 14h às 17h. A lista provisória será divulgada dia 29, e no dia 30 será a data para recurso. O resultado do processo será divulgado dia 5 de agosto.