PRÉ-CANDIDATA A DEPUTADA, SHEYLA GALBA RECEBE CONVITE PARA FILIAÇÃO

23/07/19 - 16:14:13

A primeira suplente de deputada Estadual, Sheyla Galba, vem recebendo diversos convites para ingressar em uma sigla partidária. Sheyla ainda permanece no PTC, mas já conversou com líderes do Cidadania, do PSDB, do PSC, PMN, PSB, entre outros e deve se decidir por um partido nos próximos meses, já que ela é pré-candidata a vereadora por Aracaju nas eleições do próximo ano.

Dos 11.969 votos que teve como deputada em todo o Estado, Sheyla obteve expressivos 7.272 votos somente em Aracaju, o que a credencia como forte candidata nas eleições de 2020.