Prefeitura de Aracaju anuncia a oferta de novas vagas de emprego por meio da Fundat

23/07/19 - 05:57:36

Com o foco de ampliar as oportunidades de emprego para mais segmentos profissionais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia a oferta de vagas de emprego para as seguintes funções: profissional de banho e tosa, auxiliar de veterinária, recepcionista de clínica veterinária e vendedor (a) para pet shop.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer à sede da Fundat, portando RG e currículo, até o dia 24 de julho de 2019. A sede da Fundat está localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 07h às 17h. Para mais informações, o cidadão deve entrar em contato por meio do telefone (79) 3179-1331.

Abaixo, seguem os pré-requisitos necessários para cada vaga:

Vagas de emprego

– Profissional de banho e tosa de cachorro

Pré-requisitos: curso e experiência na área

Recepcionista de clínica veterinária

Pré-requisitos: ensino médio completo e experiência na área de vendas em pet shop

– Auxiliar de veterinária

Pré-requisitos: curso e experiência na área

Pré-requisitos: ensino médio completo e experiência na área

– Vendedor (a) de pet shop

Pré-requisitos: ensino médio completo e experiência em vendas de para pet shop

