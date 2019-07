Prefeitura de Lagarto dá iniciou ao “SEMOP Proativa” nesta segunda-feira

23/07/19 - 05:58:04

Teve início na manhã desta segunda-feira, 22, o curso de capacitação para servidores da DTTU e da Guarda Municipal “SEMOP Proativa”. O curso segue até o próximo dia 26, sexta-feira, com diversas palestras.

De acordo com os curadores Cel. Jackson Nascimento, secretário municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania, e Stefany Sousa, diretora de Direitos Humanos, o curso tem por objetivo aprimorar os seus servidores e devolvê-los a sociedade mais humanizados, melhorando o contato entre Secretaria e população.

A solenidade de abertura contou com a presença da Prefeita Hilda Ribeiro. “Temos agentes e servidores altamente qualificados, mas este curso tende a melhorar ainda mais a lida diária com nossa gente. Por isso, abraçamos a ideia junto com o secretário e colaboradores”, ressaltou a Prefeita.

Convidada para a palestra de abertura, a Secretária de Defesa Civil e Cidadania de Estância, Georlize Teles, parabenizou a iniciativa da Prefeita Hilda pela necessidade de chamar os agentes públicos a refletirem acerca do seu papel junto à sociedade. E que cumprir a lei é bem mais que apenas executar o que diz a lei, sem esquecer do respeito com o cidadão.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/ordem-publica-e-defesa-da-cidadania/item/2772-prefeitura-de-lagarto-da-inicio-ao-semop-proativa-nesta-segunda-feira.html