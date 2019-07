Prefeitura lança edital de Apoio a Projetos Culturais de Demandas Espontâneas

23/07/19 - 06:06:31

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), publicou, nesta segunda-feira, 22, o edital de Apoio a Projetos Culturais de Demandas Espontâneas. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de agosto, no Mapa Cultural de Aracaju (mapa.cultura.aracaju.se.gov.br). O objetivo deste chamamento público é selecionar projetos com iniciativas culturais propostas por pessoas, grupos, coletivos ou associações da sociedade civil.

Serão aceitos projetos culturais e artísticos que abranjam as artes cênicas; produção cinematográfica; literatura; música (sem restrição de estilos); artes plásticas; cultura popular; preservação de patrimônio cultural; artes integradas; campanhas de conscientização de bens culturais; concessão de bolsas de estudo; produção e realização de exposições e projetos especiais de natureza cultural.

Os participantes devem ser residentes ou domiciliados no Estado de Sergipe e com atuação no campo cultural há pelo menos três anos. Para a participação, o interessado deve enviar o projeto artístico preenchido detalhadamente através de anexo disponibilizado no edital e material que comprove atuação na área. As documentações exigidas para pessoas físicas e jurídicas também estão expostas no edital.

Os candidatos selecionados, pré-aprovados, terão seus nomes divulgados no dia 20 de setembro, e serão convocados pela Funcaju, por meio da comunicação pessoal, por mensagem de correio eletrônico, por publicação no Diário Oficial do Município, e no site www.aracaju.se.gov.br, para o encaminhamento da documentação complementar exigida no edital.

Para outras informações, entrar em contato com a Fundação Cultural Cidade de Aracaju, através do telefone (79) 3179-3695.