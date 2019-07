Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju realiza Conferência Incendiados

23/07/19 - 17:01:18

A Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju (IPR) realiza nos dias 02 e 03 de agosto a quinta edição da Conferência Incendiados. O evento, organizado pelo Renojovem, tem por objetivo reunir cristãos que desejam aprofundar a sua experiência com Deus. Além dos pastores Marcos e Claudia Andrade, Jeter Josepetti e Amanda Josepetti, as cantoras Ana Nóbrega e Lu Alone, o pastor Arthur Pereira e o RenoWorship, integram a programação.

A conferência será realizada em dois dias, na sexta-feira (2) a partir das 20 horas e no sábado (3) às 17h. A passagem de Mateus 5.14-16 conduzirá as ministrações. “A palavra de Deus nos diz que somos a Luz do Mundo e a Conferência Incendiados é um encontro onde, através de momentos intensos de adoração e ministração da palavra, assumimos a responsabilidade de honrar esse chamado com fé e ousadia, sendo a resposta do Pai para o mundo que vive em trevas”, explica o pastor Jeter Josepetti, líder do Renojovem.

Equipes de todos os ministérios renovados já estão empenhadas na organização logística do evento que acontecerá no espaço Hebron, cuja capacidade é para 1.500 pessoas sentadas. Mas, o maior engajamento é em torno da preparação espiritual, como salienta Amanda Josepetti. “Queremos ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a nossa geração. Fomos abençoados para abençoar e estes dias de Incendiados serão marcados pela transformação através da verdade da Palavra de Deus e pelo renovo por meio do poder do Espírito Santo”, diz.

A inscrição para a 5ª Conferência Incendiados já está disponível através do link abaixo. Até 12h do dia 24 de julho, o valor do investimento é de R$ 20 reais e dá acesso aos dois dias. Após essa data, o preço aumenta progressivamente. A Igreja Presbiteriana Renovada fica localizada na Rua Fernando Xavier de Oliveira, nº 125, bairro Inácio Barbosa, zona sul da capital sergipana.

Convidados

Pastor Arthur Pereira – Há 17 anos lidera, junto com sua esposa, a pastora Thalita Pereira, a Igreja do Amor, na cidade de Paulista, no estado de Pernambuco, com mais de 3.500 membros. A transformação de vidas, o discipulado e a família são pilares deste ministério, que tem gerado uma poderosa revolução do amor. São pais de três princesas: Sarah, Laura e Helena.

Lu Alone – Começou a cantar aos quatro anos e aos sete entrou pela primeira vez em um estúdio a convite da Ana Paula Valadão para cantar Aos Olhos do Pai. Formada pelo Christ For The Nations Institute (CFNI), atualmente, ela é uma das líderes do louvor da Igreja Batista da Lagoinha (BH) e prepara o lançamento do seu novo álbum “Puro e Santo”.

Ana Nóbrega – Considerada um dos expoentes da música gospel contemporânea, possui cinco álbuns. Além do trabalho solo em estilo pop rock, Nóbrega é conhecida por ter feito parte da banda Diante do Trono por cinco anos. Hoje, ela e o esposo, Dvaldo Nóbrega, se mudaram para o Rio de Janeiro e seguem seu chamado pastoral na Igreja Apostólica Unidade em Cristo.

PROGRAMAÇÃO

02.AGO | SEXTA-FEIRA | 20 HORAS

– RENOWORSHIP

– LU ALONE

– PRS. MARCOS E CLAUDIA ANDRADE

– PR. ARTHUR PEREIRA

*Previsão de encerramento 22 horas

03.AGO | SÁBADO | 17 HORAS

– RENOWORSHIP

– LU ALONE

– PRS. JETER E AMANDA JOSEPETTI

– ANA NÓBREGA

*Previsão de encerramento 22 horas

INSCRIÇÕES

Online: https://www.eventbrite.com.br/e/conferencia-incendiados-tickets-65048938125?ref=ebtn

Presencial: Na Secretaria da Família Renovada ou em nossos cultos.

Por Will Rodriguez