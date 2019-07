QUADRILHA ACUSADA DE ROUBOS DE MOTOS NO BAIRRO SANTA MARIA É PRESA

23/07/19 - 05:47:23

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam na noite desta segunda-feira (22) três indivíduos que flagrados em posse de peças de motos proveniente de roubo no bairro Santa Maria.

Durante patrulhamento na região, as guarnições foram alertadas a respeito de um veículo roubado que se encontrava circulando no conjunto Valadares. Diante da situação, outras unidades também foram acionadas para ampliar as buscas, tais como: Cavalaria e a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos.

Durante essa intensificação, as guarnições conseguiram identificar uma residência que era utilizada para desmanche dos veículos. Dentro da casa, foram presos dois suspeitos e outros dois tentaram se evadir, sendo um capturado pelas equipes de apoio após a fuga.

Diante do flagrante, todos foram levados para a delegacia para realizar procedimentos legais.