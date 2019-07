Blogueiro consegue chegar à marca de 2.207.098 milhões de impressões no instagran

23/07/19 - 10:16:24

Conhecido como “o homem das notícias”, o trabalho que vem sendo realizado pelo blogueiro Lenilson de Melo, o “Gordinho do Povo”, nas divulgações instantâneas de fatos nas redes sociais, lhe deu recentemente mais um título.

Depois de virar matéria para uma emissora de TV, onde o blogueiro fez uma matéria sobre o seu trabalho, agora o “Gordinho do Povo” bate um recorde de impressões em sua página no Instagran, chegando à marca de 2.207.098 milhões.

Na manhã desta terça-feira (23), “Gordinho do Povo” disse que “isso tudo eu agradeço aos meus amigos e colaboradores que acreditaram e confiam em nosso trabalho. É verdade sim, conseguimos bater um recorde no estado de Sergipe e conseguimos a marca de 2.207.098 milhões de impressões. Esse sucesso eu divido com meus amigos”, comemorou o blogueiro.