Suspeitos de fraudes que chegam a R$ 250 mil são presos

23/07/19 - 08:49:36

Equipes da Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos prenderam Gidalia da Cruz Santos, 55 anos, e Alexandre Nascimento de Almeida, 44. Eles foram detidos em cumprimento a mandados de prisão por envolvimento com a prática de golpes. As detenções ocorreram durante operação deflagrada entre a sexta-feira (19), e a segunda-feira (22).

De acordo com as informações, inicialmente foi realizada a prisão de Gidalia. A suspeita começou a ser investigada em 2018, quando outras pessoas foram presas usando documentos falsos para obter empréstimos junto a uma instituição financeira. Ela foi detida em cumprimento a mandado de prisão definitiva decorrente de estelionato, uso de documentação falsa e associação criminosa.

Na época, foi apurado que eles faziam parte de um grupo criminoso, que agia repetidas vezes e praticando diversas fraudes. Desse grupo, já tinham sido presas Maria Aparecida Rodrigues da Silva e Celma Santos Vidal. Também nesse processo investigativo foi indiciado Alessandro de Jesus Santana, conhecido como “Alex Papel”.

As investigações apontam que ele possui habilidade na falsificação de documentos. O suspeito continua foragido. A Polícia Civil reitera que informações e denúncias que possam chegar a localização de Alessandro podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Abertura de empresas de forma ilegal

Ainda durante a operação, as equipes cumpriram o mandado de prisão preventiva de Alexandre Nascimento. Ele é empresário e administrador de empresas, e estava sendo investigado pela prática de inúmeras fraudes, entre elas a abertura de empresas em nome de “laranjas” para a obtenção de empréstimos que somam valores superiores a R$ 250 mil.

O suspeito também foi indiciado pela utilização de documentos falsos para a contratação de serviços, obtenção de crédito e aluguéis de imóveis. Até o momento, foram identificadas dez vítimas das fraudes sendo pessoas jurídicas e físicas. Na residência de Alexandre, foram encontrados vários documentos falsos, em nome dele e de outras pessoas, além de carimbos em nome de médicos.

Informações e foto SSP