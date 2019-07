Vereador Bigode esteve no 18 do Forte para resolver problemas da comunidade

23/07/19 - 16:17:41

O vereador Bigode 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve no último sábado (20), no bairro 18 do Forte, com o objetivo de resolver os problemas da população.

Dentro do programa Jornal da Vida, na FM JORNAL, moradores do 18 Forte, fizeram algumas reivindicações ao vereador Bigode, uma delas foi resolvida, um esgoto localizado na rua 21 de Abril, que já estava há três meses prejudicando a população, com o apoio da EMURB, o problema foi solucionado.

Outras reivindicações : Revitalização da Pracinha da Avenida Maranhão, complemento do canteiro em frente a citada praça onde era um retorno, e a conclusão da rua 12 de Outubro.

“Agradeço a EMURB, por já ter resolvido o problema do esgoto da rua 21 de Outubro, também aproveito para informar que, estarei passando todas essas reivindicações para os órgãos competentes da capital, com a certeza de que todas serão solucionadas”, afirmou Bigode.

ASCOM / vereador Bigode