Vereador diz que Estado há três meses não repassa ao Hospital de Riachuelo

23/07/19 - 09:17:06

A situação financeira do Hospital de Caridade, localizado na cidade de Riachuelo, está cada vez mais crítica. A denúncia é do vereador Marcondes Hipólito, que na última sexta-feira, 19, esteve na unidade de saúde com uma paciente e nem chegou a entrar porque não havia médico de plantão.

“Segundo informações dos próprios funcionários, a Secretaria Estadual da Saúde está há três meses sem fazer o repasse. Até ontem, 22, às 18h, esse pagamento não havia sido feito. Essa é uma situação preocupante porque em virtude das enchentes, algumas doenças começam a aparecer agora, e sem o hospital a população fica desassistida”, relata o parlamentar.

O vereador disse que a prefeitura mantou uma ação especial com as equipes do programa Saúde da Família, que atendem 100% da população urbana e rural, mas que alguns atendimentos necessitam serem realizados no hospital.

“Graças a Deus, até agora, os funcionários não falam em paralisar as atividades, até porque são profissionais abnegados e têm amor pelo que fazem, mas com esse período longo de atraso, não sabemos até quando eles irão permanecer com o atendimento à população não só de Riachuelo, mas de Santa Rosa, Divina Pastora e Laranjeiras”, afirmou Marcondes Hipólito.

Em entrevista a uma emissora de rádio, o secretário de Estado da Comunicação, Sales Neto, confirmou que o repasse não acontece há três meses devido a problemas burocráticos na renovação do contrato, mas que essa semana tudo será resolvido e a situação regularizada.

POR ASCOM/CMRIACHUELO